“鼻內口罩”有望加固抵禦病毒防線

中評社北京2月3日電／據科技日報報導，你能想象得到嗎？只需輕輕噴一噴，就能在鼻子內“戴”上一層“口罩”。中國科學院過程工程研究所（以下簡稱過程工程所）的科研人員創制了一種“鼻內口罩”，能夠實現對病毒的攔截並讓病毒失活，可大大降低病毒感染的風險。研究顯示，在小鼠、人鼻腔數字模型、人呼吸道仿真模型驗證中，“鼻內口罩”均表現出顯著的防護效果。



什麼是“鼻內口罩”，其防護原理是什麼，和普通口罩相比它有什麼優勢？科技日報記者就這些問題採訪了相關專家。



在鼻腔處設置一道“關卡”



氣溶膠是病毒性呼吸道傳染病的主要傳播方式。鑒於病毒氣溶膠可以通過鼻腔侵入人體，研究人員設想，是否可以在鼻腔處設置一道“關卡”或“護盾”，即塗上可以有效攔截病毒甚至滅活病毒的塗層？基於多年的生物劑型工程研究基礎，中國科學院院士、過程工程所研究員馬光輝和過程工程所研究員魏煒團隊創制了“鼻內口罩”。



實際上，“鼻內口罩”是一種嵌合細胞囊泡的溫度敏感型凝膠。它由表面高表達病毒受體的微米級細胞囊泡，嵌合在攜帶正電荷的溫敏型水凝膠中構成。在室溫狀態下，它呈現液態並可以噴霧的方式進入鼻腔中。當液態的“鼻內口罩”進入鼻腔後，在人體溫度的作用下，可以很快地由液態轉化為凝膠態，從而在鼻腔中形成一層凝膠防護層。



“該防護層能夠通過攔截和誘捕這兩種作用，阻止病毒氣溶膠進入肺部，並且能夠使病毒氣溶膠中的病毒失去感染能力。”論文共同第一作者、過程工程所副研究員王雙說，當病毒氣溶膠被吸入鼻腔時，該凝膠防護層中的正電荷凝膠能夠攔截並吸附帶負電荷的病毒氣溶膠顆粒，從而阻斷其向下游氣管及肺部的傳播；而嵌合在凝膠中的微米級細胞囊泡，能夠進一步借助表面高表達的病毒受體，誘捕病毒進入囊泡內部使其失活，以此保護鼻腔上皮細胞不被病毒感染。上述兩種作用協同，可降低病毒感染的風險。



“在研究過程中，我們制備了多種不同濃度、不同配比的水凝膠。通過考察它們的噴霧性能、溫敏性能、氣溶膠吸附性能等，我們最後篩選出了一個多方面均有良好表現的凝膠配方。”論文共同第一作者、過程工程所博士生胡校銘說。

