我國首張蛋白粉備案憑證發放

中評社北京2月3日電／據科技日報報導，記者近日從國家市場監督管理總局（以下簡稱市場監管總局）獲悉，我國首張保健食品蛋白粉備案憑證、首張蛋白粉復配產品備案憑證近日相繼發放。這是自2023年6月該局發布保健食品原料目錄以來，以大豆分離蛋白、乳清蛋白為原料的產品獲得的首批國產保健食品備案憑證。



據介紹，此次將植物蛋白和動物蛋白同時納入保健食品原料目錄，主要是為提升保健食品使用人群的針對性，並有效限制產品誇大宣傳。此外，針對這兩種蛋白類原料設定的技術要求，在嚴格遵守食品安全底線的同時，提高了其中的蛋白質含量指標。含量指標均達到了優質蛋白原料標準，確保為蛋白質缺乏的人群提供優質蛋白產品。



為推動保健食品原料目錄制定工作，市場監管總局根據已註冊生產蛋白粉保健食品的配方、功能、安全性、質量控制等實際情況，結合中國營養學會等組織機構對大豆分離蛋白和乳清蛋白保健功能、用量等的研究成果，研究起草了《保健食品原料目錄 大豆分離蛋白》《保健食品原料目錄 乳清蛋白》。



為使原料目錄正式實施後產品備案工作順利開展，市場監管總局結合已批准註冊產品的情況及生產實際，對蛋白質類產品備案時的配方配伍、註冊轉備案情形、每日用量、人群等作了細化要求。兩個原料目錄突破了以往單一原料備案的模式，允許蛋白質與營養物質復配備案，為企業提供了更廣泛的研發空間，使市場上的蛋白粉類保健食品品種更豐富，讓消費者的選擇更多元。