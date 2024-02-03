“摜蛋能否進校園”不是簡單判斷題

中評社北京2月3日電／據中國青年報報導，近日，據《南方都市報》等媒體報導，湖北宜昌一所學校把摜蛋項目定為校本教程，同時還給學生們布置作業，要求他們人人學會打摜蛋。為此校方特別印制了一批專用撲克道具，作為新年禮物發給全體師生。該校工作人員表示，校方並沒有強制要求，也不算是寒假作業，只能算是一個興趣教育。



對孩子們來說，這項不具備強制性的“寒假作業”，估計是最受歡迎的“寒假作業”。當很多學生的寒假生活被補課與作業塞滿，當很多學生一到放假就只能孤單地困守在家，能夠與小夥伴聚會玩耍就顯得彌足珍貴。學校以開設“校本課程”為名，又是送撲克，又是提要求，對於孩子們來說，就如同有了好好玩耍的“尚方寶劍”。



摜蛋可不可以進校園？這個問題並不是簡單的判斷題。校方的初衷是，寓教於樂。校本課程的設立本來就是突出不同學校的辦學特色，根據學校的辦學理念，以更接近學生個體知識與經驗的方式，組織更適合學生參與的各類活動。



摜蛋的確是一種有趣的遊戲，可以增進親子互動，加強師生間和學生間的聯繫溝通，鍛煉邏輯思維、策略協作、計算統籌等能力。但問題在於，當有人把麻將當成是精密計算、協同合作的智力體操時，也有人在輸贏中逐漸沉淪；當有人站上電子競技國際大賽的領獎台時，也有人在網游成癮中不能自拔。



從本質上講，摜蛋和這類遊戲一樣利弊參半。以筆者所在的江蘇省為例，這個牌類遊戲如今可謂盡人皆知，坊間流傳的那句“飯前不摜蛋，等於沒吃飯”的戲語，頗能道出它深入人心的程度。可以說，再怎麼強調它是一種智力運動，其本質仍然是一種大眾喜聞樂見的遊戲，並且是一種挺容易“上頭”的遊戲。



從規則上說，摜蛋並不複雜，不過是“爭上游”和“80分”的結合，門檻低，不用專門上課。除了技藝之外，牌運也很重要，每一把牌好壞不同，打起來的難易度就不同。這與下棋是有很大區別的，下棋主要考驗棋手的水平，也就是說，打牌比下棋更帶有輸贏的隨機性。正因如此，吃飯前先對弈一盤，那是雅事；吃飯前來一場摜蛋，則是大眾娛樂。當成年人都抵擋不了這類社交遊戲的誘惑，很多人對摜蛋進校園產生警惕心，就不難理解了。



能讓人上癮的東西，往往具有相似的特質，比如，都會帶來刺激和愉悅的體驗，能在迅速獲得的獎勵和反饋中刺激大腦釋放多巴胺等神經遞質；能讓玩家忘記現實壓力，滿足現實中難以實現的成就感，獲得自我和他人認可；能滿足社交互動和競爭的需求，讓人產生歸屬感；自帶的不確定性與神秘感會激發好奇心和探索欲，讓人欲罷不能。因此，一些家長一看到摜蛋進校園，便不由得擔心孩子們會上癮，甚至沾染上賭博惡習，不能說完全是杞人憂天。



所以，從課程設計的角度說，讓孩子們學會打摜蛋，或者打磨牌技，不應該成為課程目標。讓他們“在遊戲中學習”，比“學習怎麼遊戲”更重要。至於這個遊戲是摜蛋、麻將，還是電游網游、圍棋象棋，或是別的任何讓孩子們感受到快樂的興趣愛好，都是無妨的。



“摜蛋進校園”這個話題最大的意義，在於讓我們重新認識遊戲的價值，再次關注玩耍的權利。遊戲是孩子快樂的來源，也是教育成長的路徑之一，給予孩子充足的時間和空間去遊戲，在遊戲中收穫快樂、知識、技能、創造力、想象力、社交能力等，以及學會自律，應該是教育中重要的一課。