雨雪天氣持續　多地迎戰風雪保安全出行

中評社北京2月3日電／據新華社報導，連日來，我國多地出現大範圍持續性低溫雨雪冰凍天氣過程。各地聞雨雪而動，積極迎戰風雪，全力保障群眾安全出行。



自1月31日出現低溫雨雪冰凍天氣以來，河南公安、交通等部門多措並舉，全力做好春運各項工作。國鐵鄭州局集團52個高鐵站、46個普速站候車室全天候24小時開放，對部分線路運行方案進行動態調整，採取臨時限速等措施；民航機場及時清除跑道積雪，確保航班順利起降；鄭州地鐵1、2、5號線連續3天延長運營時間至24時，確保到達旅客及時疏運；公安、交通部門聯勤聯動，重點橋隧專人值守，隨時處置交通事故和突發事件。



據介紹，河南交通運輸系統根據雪情變化，已出動360支除雪融冰隊伍、近3000台大型設備24小時人機輪番作業，最大限度減少交通管制、保障路網暢通；配備應急轉運隊伍2879人、大中型客車900輛、廂式貨車440輛，按照有熱水、有熱飯、有油加、有電充、有禦寒衣被的“五有”標準，加強高速公路服務區油氣、食品等物資儲備。應急系統預置救援隊伍393支、1.38萬人，專業救援大型設備1200餘套。



1日下午，江蘇揚州寶應地區普降大雪，當日夜間積雪深度超過10厘米。揚州公路部門迅速啟動預案，不間斷巡查路況。記者當日晚在現場看到，233國道寶射河大橋北側橋頭，橋坡、橋面均已結冰，車輛通行緩慢。揚州公路部門出動多台除雪融冰設備協同作業。前方鏟雪車清除路面積雪，後方滾雪刷清理殘冰，同時撒布融雪劑確保橋面行車安全。現場公路應急保障人員和交警冒著風雪進行交通疏導，引導車輛有序通行。



2日，記者從江蘇揚州公路部門獲悉，揚州寶應地區路面積雪基本清除，路面交通恢復。



2月1日夜間起，甘肅省大部出現降雪，局地中到大雪。甘肅省於2日9時啟動交通運輸低溫雨雪冰凍災害Ⅱ級應急響應。甘肅省交通運輸廳應急管理辦公室介紹，目前相關單位已迅速進入應急狀態，交通、氣象、應急、公安交警等部門協同聯動，正逐步加大巡查頻次，並針對相關地區有效開展除雪防滑和保暢保通工作。



據甘肅省公路事業發展中心介紹，截至目前，連霍、青蘭、福銀等高速公路甘肅段均受到不同程度影響，相關路段正在管制中。全省公路系統加大力度保障機場高速、連霍高速等重點路段的安全暢通。截至2日8時，共出動巡查車149台次，應急機械316台次，應急搶險人員1745人次，處置降雪路段89段，投入防滑料535.1立方米，融雪劑363.7噸。



2月1日20時至2月2日8時，青海省大部分地區出現入冬以來最強的一次降雪天氣過程，部分地區達到暴雪量級。青海省內多條高速公路臨時封閉，部分列車晚點。目前西寧曹家堡國際機場進出港航班基本正常，未受天氣影響。



此外，大雪降溫，開車時人們往往會打開車內空調取暖。對此，鄭州大學第一附屬醫院急診醫學部主任孫同文提醒，車輛發動機工作時，如果燃油燃燒不完全，會產生高濃度的一氧化碳。當車子停駛而暖氣繼續開放，車窗又緊閉時，發動機排出的一氧化碳就會積聚在車內，濃度逐漸升高，極易發生一氧化碳中毒。近年來，車內一氧化碳中毒的事情時有發生。



孫同文提醒，返鄉開車時，盡量不要讓發動機長時間空轉。車在停駛時，不要過久開著空調，即使是在行駛中，也應經常打開車窗，讓車內外空氣產生對流。在意識到可能在車內發生一氧化碳中毒時，應該第一時間關閉發動機，打開車窗、車門，人及時離開。