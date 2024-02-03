如何看待本科畢業生赴職校學習

中評社北京2月3日電／據中國教育報報導，近年來，“本科學歷＋技能證書”成為不少大學畢業生求職時的配置，一些本科畢業生赴職業院校學習技能的現象引發社會關注。為什麼有不少本科畢業生選擇到職業院校深造？這一現象給我們帶來哪些思考？記者對此進行了採訪。



既因興趣使然也有職業發展需要



“我還是喜歡探險，內心充滿了對大海的向往。”2023年3月，湯靜選擇來到江蘇海事職業技術學院一年制三副班接受培訓。



湯靜是江蘇大學農業工程專業畢業生，高考時因父母意願放棄了自己喜歡的航海專業，2016年畢業後，曾從事風力發電設計相關工作。由於工作與自身興趣迥異，湯靜萌生了再學習航海相關專業的想法，最終報考江蘇海事職業技術學院。



湯靜不是個例。2020年以來，到江蘇海事職業技術學院考取技術技能證書的本科及以上畢業生累計超過270人。



據廣東嶺南職業技術學院統計，近兩年該校招收學習並考取技術技能證書的本科及以上畢業生累計超過150人，培訓方向包括心理咨詢師、公共營養師和健康管理師等。多名畢業生表示，技能學習可以給他們的職業生涯拓展新方向。



“本科生畢業後回到職業院校學習有兩個主要原因，一是不滿意現在的工作；二是專業技術工作薪酬高，吸引力強。”江蘇海事職業技術學院繼續教育學院院長王鬆明說。



中國教育科學研究院助理研究員金紫薇表示，本科生到職校學習現象的產生有主客觀雙重原因。

