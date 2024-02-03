北京誕生超2800家數字人相關企業

中評社北京2月3日電／據新華社報導，在2日舉行的北京市數字人基地啟用儀式暨數字人新業態研討會上傳來這樣一組最新數據：截至2023年12月，北京從事數字人相關業務的企業達2805家，以數字人為核心業務的企業217家，2023年數字人核心業務企業營收規模約51億元。



北京市出台了《北京市促進數字人產業創新發展行動計劃（2022－2025年）》，落地了國內首家數字人產業基地。北京市經濟和信息化局副局長毛東軍表示，數字人系統集成了元宇宙核心技術，與人工智能大模型、虛擬現實、區塊鏈等前沿技術深度融合，是創新活躍、蓬勃發展的數字消費新賽道。北京市經信局預計，2025年數字人核心業務營收規模將突破200億元，帶動周邊經濟效益750億元。



具體來看，北京217家數字人核心業務企業中，89家企業已完成融資，累計融資金額超180億元。超2／3的數字人企業仍處於初創期，具有創新發展潛力。



2022年8月，北京市數字人基地落地朝陽區東湖歡樂頌六佰本區域，基地一期占地1.5萬平方米，於2日正式啟用。北京市經濟和信息化局信息化與軟件服務業處處長尤靖介紹，北京數字人基地在建設期間，同步鏈接服務了百餘家數字人企業，推動數字栩生、博特智能、雲舶科技等二十餘家企業提前簽約集聚，已逐步形成“三大服務平台＋四大載體空間＋五大服務體系＋一支產業基金”的服務體系。