中國援助柬埔寨當甘貝水庫項目開工

甘貝水庫發展項目開工儀式現場（圖源：新華社） 中評社北京2月3日電／據新華社報導，中國援助的柬埔寨磅通省當甘貝水庫發展項目1日舉行開工儀式。中國駐柬埔寨大使館經濟商務處參贊鐘潔、柬埔寨水資源與氣象部大臣托則塔、磅通省省長溫拉達納出席儀式並致辭。



托則塔表示，當甘貝水庫不僅可在農業灌溉、防汛抗旱方面發揮極大作用，也有助於維護糧食安全和應對氣候變化，水庫景觀還將成為自然生態旅遊景點。



溫拉達納表示，種植業特別是水稻種植是磅通省重要經濟支柱。當甘貝水庫建成後，將為下游農業耕地提供大量灌溉水源，有助於進一步挖掘當地農業生產潛能，帶動經濟發展和提高農民生活水平。



鐘潔表示，多年來，中國政府和企業幫助柬埔寨實施了十餘個水利灌溉項目，灌溉總面積近42萬公頃，惠及數百萬民眾。此次開工的當甘貝水庫發展項目將進一步提高當地水資源利用率和灌溉效率，降低洪澇災害損失，提高糧食產量和農民收入，帶動區域內經濟社會發展，為當地百姓帶來實實在在的利益。



當甘貝水庫發展項目位於柬埔寨中北部磅通省當甘貝鄉，是以灌溉為主，兼有防洪、供水、改善生態功能的大型水利樞紐工程，正常庫容3.09億立方米，年供水量7.35億立方米，下游規劃灌溉耕地面積約13萬公頃。項目承建方為廣東建工對外建設有限公司。



（來源：新華網）