“國粹必須要好好弘揚”

京劇《五女拜壽》劇照。香港西九文化區管理局供圖（來源：人民網） 中評社北京2月3日電／“歲寒方知鬆柏健，患難相守品德全。壽堂重敘天倫樂，情深和睦笑開顔。”在喜慶的拜壽歌聲中，由國家京劇院青年團獻演的改編京劇《五女拜壽》在香港西九文化區戲曲中心落下帷幕，觀眾們激動地起身鼓掌叫好，久久不願離去。



為慶祝戲曲中心開幕5周年，國家京劇院日前受邀來港作志慶演出。國家京劇院副院長、國家一級演員暨第24屆中國戲劇梅花獎得主田磊率領青年團呈獻開團大戲《五女拜壽》，這也是青年團自2022年成團後首度來港演出。



《五女拜壽》原是已故越劇編劇顧錫東於20世紀80年代創作的作品。2022年國家京劇院成立青年團，旨在培育人才並提供實踐平台，適逢《五女拜壽》首演40周年，遂把此劇改編為同名京劇，特邀著名導演楊小青執導，並讓院內一眾不同行當及流派的優秀青年演員擔綱演出。



如何將《五女拜壽》既保留越劇之美，又富含京劇特色？田磊直言，改編作品保持越劇原有生動鮮活的舞台呈現，同時加強劇本的文學性，尊重京劇的程式性，並在審美上實踐傳統與時尚的融合。

鮮亮的舞台、曲折的情節、行雲流水的唱腔……在長約155分鐘的演出中，17位功底扎實的青年新星文武兼備，將描繪人情冷暖、歌頌孝悌美德的經典故事娓娓道來。場內座無虛席，觀眾們情隨戲動、或喜或悲，被細膩傳神的演繹深深感染著。



“香港觀眾是非常懂戲的。”田磊告訴記者，此次來港演出既是榮幸也是考驗，這個劇目是京劇院“全梁上壩”（梨園界把各行當中的名角稱為“梁柱”，名家名角一起上，即為“全梁上壩”），“期望借此機會展示青年演員的風采，讓他們扛起京劇傳承創新的大旗”。



國家一級演員、第31屆中國戲劇梅花獎得主張佳春在劇中飾演楊府婢女翠雲，作為荀派花旦的她將身懷大義、柔中帶剛的翠雲表現得恰到好處，多個唱段贏得如潮掌聲。

