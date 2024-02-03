2024桂林馬拉松將於3月17日鳴槍起跑

中評社北京2月3日電／據新華社報導，2月2日，桂林市人民政府舉辦新聞發布會，宣布2024桂林馬拉松將於3月17日正式開賽。比賽設有全程馬拉松、半程馬拉松、迷你馬拉松三個項目，預計總參賽人數將達到3萬人。目前，賽事的報名工作已全面啟動。



本次比賽共設8000個全程馬拉松名額、10000個半程馬拉松名額和12000個迷你馬拉松名額。對於全程和半程馬拉松，當報名人數超過預定限額時，將通過抽簽方式決定參賽資格，而迷你馬拉松則遵循先到先得的原則。此外，賽事還特別設立了公益慈善組別，以資助公益事業。



為了豐富賽事內容，本屆比賽還特別增設了“百縣跑團賽中賽”環節，以提升比賽的趣味性和互動性。各地選手可以自行組成參賽團隊，以團隊形式參加比賽。這也是首次創立的百縣聯動賽中賽，目的是推動全國縣域“體育＋旅遊”經濟的深入發展。



自2016年創辦以來，桂林馬拉松一直受到全國各地乃至世界各地跑步愛好者的歡迎。今年，賽事的報名通道已經開通，參賽者可以通過桂林馬拉松官方公眾號、官方網站等渠道進行報名。同時，針對廣西與哈爾濱的聯動，賽事組委會推出了針對東北地區選手的報名優惠活動，以吸引更多東北跑友參與。



據介紹，在本次桂林馬拉松賽事期間，組委會將繼續與桂林市內各大A級景區協作，為參賽跑友提供景區減免政策。同時，賽事還將與桂林各縣區聯動，將桂林特產展銷會與桂林馬拉松博覽會相結合。博覽會上將設立桂林城市禮品、名特優產品展銷區，為參賽者提供一站式的購物體驗。