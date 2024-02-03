匈牙利僑屆新春文藝晚會在布達佩斯舉辦

“歡樂春節”布達佩斯啟動儀式舉行（圖源：新華社） 中評社北京2月3日電／據經濟日報報導，1月31日晚，匈牙利僑屆以“文化中國·華星閃耀”為主題的2024新春大型文藝晚會在布達佩斯舉辦。



文藝晚會由匈牙利華星藝術團主辦，是今年慶祝中匈建交75周年系列慶祝活動的一部分。中國駐匈牙利大使龔韜出席晚會並致辭，中匈各界嘉賓600餘人出席並觀看演出。



龔韜代表中國駐匈牙利使館向來賓致以春節的祝福和問候，表示中匈關係高水平發展離不開廣大旅匈僑胞、中資機構和留學生們的辛勤付出。多年來，同胞們積極融入當地社會，助力匈牙利經濟社會發展，推動兩國友好交往，成為中匈友誼的見證者、貢獻者和踐行者。其中，匈牙利華星藝術團積極發揮文藝優勢，多次舉辦春節文藝晚會，給同胞們帶來精彩演出，為豐富僑界文化生活、講好中國故事、促進民心相通作出積極貢獻。



匈牙利國會副主席辦公室主任帕博·喬巴·卡博爾在致辭中祝賀中國春節，表示匈牙利是最早同中國建立外交關係的國家之一，匈牙利一直堅定保持和發展同中國的友好關係，兩國的政治、經濟和文化關係從來沒有像現在這樣好，中國現在已成為匈牙利在非歐盟國家中最重要的貿易夥伴，而匈牙利也成為中國在歐洲重要的物流樞紐。中國在匈牙利建有5所孔子學院，中國留學生人數更是從幾百人增加到3000人，相信兩國今年的合作能夠更加深入，合作領域將更加寬廣。



匈牙利華星藝術團團長施艶衛表示，文藝晚會現已成為華星藝術團的旗艦活動，本次文藝晚會是時隔4年後首次恢復線下舉辦晚會，希望在龍年新春到來之際，旅匈僑胞與匈牙利朋友一起迎新納福，體驗不同的文化。



晚會在《春節序曲》和匈牙利一首家喻戶曉的兒歌中，以打擊樂串燒的形式拉開序幕，歌曲、歌劇、舞蹈、器樂、詩朗誦、音樂劇等16個節目精心設計與編排，尤其是歐洲經典歌劇《飲酒歌》由中匈藝術家聯袂演出，匈牙利著名詩人裴多菲的詩《我願是激流》則由匈中雙語學校的匈牙利學生和華星學員一起表演詩朗誦，體現了兩國的藝術交融，演出節目得到觀眾的熱烈好評。



匈牙利華星藝術團由國僑辦授牌在2016年成立，一直在匈牙利努力打造高水平、本土化的中華文化展示舞台，為中歐文化交流與合作作出了積極貢獻，2023年獲得中國僑聯“華社之光”全球十佳華人社團榮譽稱號。



（來源：經濟日報）