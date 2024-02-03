高標準高質量建設雄安新區觀察

中評社北京2月3日電／據新華社報導，作為北京非首都功能疏解集中承載地，雄安新區是推動京津冀協同發展的關鍵區域。設立6年多來，從無到有、從藍圖到實景，雄安新區這座高水平現代化城市正在拔地而起。



今年的河北省政府工作報告提出，雄安現代化城市雛形全面顯現，承接疏解加力提速。



新平台：打造非首都功能疏解集中承載地



時值冬季，雄安新區啟動區塔吊升降、機器轟鳴、鋼筋敲擊聲不絕於耳，工人們頂著寒風高效施工。



設計高度150米的中國中化大廈，是雄安新區最高的建築之一。“每過7天，這座大樓就能‘長高’一層。”中建二局三公司中國中化大廈項目總工程師張劍林說，預計今年3月，地上31層的大樓就能實現封頂。



中國中化旗下中化學中科環境科技（北京）有限公司2023年10月落戶雄安新區。公司總經理崔皓說，他們承擔了白洋澱重點村落污染源治理項目示範工程，70%的垃圾處理後能實現循環利用。



近日，央企中國煤炭地質總局旗下中煤地熱集團在雄安新區落戶揭牌。該集團將立足雄安新區，整合系統內部地熱技術、產業資源，打造地熱產業科研高地。據瞭解，中央企業目前已在雄安新區設立子公司及各類分支機構200多家。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央部署推動京津冀協同發展重大戰略，核心是通過疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發模式，解決“大城市病”。



中共中央政治局2023年6月30日召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。目前，一攬子特殊支持政策正陸續在雄安新區落地。



雄安新區設立了服務疏解專線和隊伍，提供註冊、供地、審批、建設“一條龍”定制式服務。目前，首批疏解4家央企總部建設進展順利，4所疏解高校和北大人民醫院雄安院區已開工建設……