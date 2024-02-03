“協警銬走實習律師”？菏澤市警方：已辭退

中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，山東省菏澤市公安局2月2日通報，針對“協警銬走實習律師”相關信息，菏澤市公安局迅速成立調查組，對反映的問題進行全面核查。



經查，牡丹分局牡丹南路派出所處警民輔警存在未按規定出示警察證、違規使用警械等問題。



經研究，對派出所當日值班負責人竇某喜予以誡勉處分，對處警民警張某予以記過處分，對涉事兩名輔警晁某亮、聶某予以辭退。