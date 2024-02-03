鼓勵網約車參與做好夜間23時以後運力保障

中評社北京2月3日電／據央視網消息，據北京市交通委員會，2024年2月2日，北京市出租汽車行業2024年“的哥的姐拜大年·溫暖回家路”活動在北京豐台站啟動。北京市交通部門已提前部署春運期間出租汽車行業的運力保障工作，為乘客提供安全、便捷、溫馨的出行服務。



今年春運期間，預計城際、市內交通量和客運量較上年同期將大幅增長。據預測，鐵路、民航、省際客運進出京總量4988萬人次，日均125萬人次。為保障市民出行，北京市出租汽車行業將在做好日常運輸的同時，密切關注機場、火車站和主要客流集散地的客流變化情況，全力做好運力保障，為乘客提供安全順暢便捷的出租出行服務。



市交通部門按照“一站一策”、“一場一方案”的原則制定了春運期間的出租汽車運力保障方案，與網約平台、聚合平台、網召平台建立健全聯絡溝通機制，及時瞭解掌握重點保障地區特點、航班和列車班次客流動態及天氣狀況等情況。同時，組織轄區企業建立保障車隊，按照運力需求變化情況，適時啟動應急保障預案進行運力保障。協調相關部門設置網約車專用停車區域，優化保障組織流線，鼓勵網約車參與做好場站地區特別是夜間23時以後的運力保障。



各網約車平台、聚合平台、電（網）召平台將使用信息化手段和價格杠杆、駕駛員服務分等激勵獎懲措施，利用自有車輛和接入車輛，加強對主要場站和重要客源集散地的運營監測和運力調度。同時繼續完善優化平台“一鍵叫車”和電話約車服務，嚴格落實首問負責制和乘客損失先行賠付責任，妥善處理投訴，做好各項服務工作。