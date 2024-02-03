中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，據＠武漢鐵路 微博消息，2月3日凌晨，受低溫冰雪凍雨天氣影響，漢宜線漢川至大福段接觸網覆冰導致停電，影響D5788、D5998、D630、D9340、D5986次等多趟列車晚點，經鐵路部門搶修，已於8點41分恢復運行，列車秩序正逐步恢復。由此給旅客朋友出行帶來不便，鐵路部門深表歉意。