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武漢鐵路致歉
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2024-02-03 14:31:14
中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，據＠武漢鐵路 微博消息，2月3日凌晨，受低溫冰雪凍雨天氣影響，漢宜線漢川至大福段接觸網覆冰導致停電，影響D5788、D5998、D630、D9340、D5986次等多趟列車晚點，經鐵路部門搶修，已於8點41分恢復運行，列車秩序正逐步恢復。由此給旅客朋友出行帶來不便，鐵路部門深表歉意。
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