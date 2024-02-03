時空道宇未來出行星座第二軌衛星成功發射

中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，吉利未來出行星座計劃於兩年內完成一期72顆衛星組網部署，二期將擴展至168顆衛星，為自動駕駛、智能網聯、消費類電子等領域提供高可靠、低成本的衛星應用服務。基於時空道宇航天技術，極氪001FR、極氪007、吉利銀河E8等車型已具備衛星通信能力。



2月3日7時37分，中國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭以“一箭11星”方式成功發射吉利未來出行星座第二軌衛星，衛星順利進入預定軌道，所有衛星狀態正常，發射任務獲得圓滿成功。



吉利未來出行星座由吉利控股集團旗下時空道宇建設並運營，是全球首個商用通信導航遙感一體星座，目前已有20顆衛星在軌，2025年完成星座一期72顆衛星部署後可實現全球實時數據通信服務。該星座二期將擴展至168顆衛星，可實現全球厘米級高精定位服務。星座衛星搭載AI遙感功能，可提供1－5m高分辨率遙感圖像產品及服務，賦能生態環境監測等領域。



國際上，銥星（Iridium）、全球星（Globalstar）、軌道通信公司（Orbcomm）、一網（OneWeb）、太空探索技術公司（SpaceX）等均獨立建設並運營商業衛星星座，時空道宇也緊隨其後，具備獨立星座建設與運營能力。因衛星數量眾多，星座快速組網須攻克衛星量產、整軌發射部署、星座級測控、衛星資源調度和管理等難點，保證衛星星座的服務質量及運行效率。



時空道宇CEO王洋表示，全球對於低軌衛星星座建設的關注和投入不斷升溫。國內低軌衛星星座的組建面臨三方面挑戰，一是衛星量產，二是高可靠、低成本的運載能力，第三是最為關鍵的，也就是商業模式落地，否則巨量的空間基礎設施投入無法長久持續。



時空道宇方面表示，目前國內微小衛星年產能尚有90%的缺口，不斷提高衛星製造產能、降低衛星製造成本成為行業訴求。建設自動化、智能化的衛星工廠，實現衛星批量化、智能化生產成為行業的迫切需求。時空道宇通過自有衛星超級工廠實現衛星量產，作為全球首個深度融合航天製造和汽車製造能力的衛星量產工廠，可實現日產一顆衛星，年產衛星500顆，衛星生產成本下降45%左右，助力全球星座快速組網。



在衛星量產基礎上，時空道宇開展衛星軌道面級部署，以一發一軌方式實現星座快速建設部署。吉利未來出行星座首軌9星於2022年6月成功發射入軌，已在軌穩定運行超一年，星座第一個軌道面衛星量產、軌道面級部署、星座級測控、應用測試等工作已完成。在星座級測控方面，時空道宇通過星座自主測控及運營，實現衛星數據自主掌控，保障數據安全；通過衛星資源高效調度與管理，提供優質穩定的衛星數據及應用服務。



在商業落地方面，2023年，時空道宇成為全球首家實現衛星通信車規級量產應用的商業公司，實現航天產品車規級研發量產，車載衛星通信、星基高精定位應用已規模化應用落地。目前基於時空道宇航天技術，極氪001FR、極氪007、吉利銀河E8等車型已具備衛星通信能力。吉利未來出行星座建設完成後將為全球用戶提供衛星應用服務。目前，時空道宇已與東南亞及中東等地區的運營商達成合作，將共同推進衛星應用服務全球化發展。此外，時空道宇將基於自有星座為上合組織國家及“一帶一路”沿線國家提供衛星應用數據服務，在多式聯運、海上能源、應急救災等領域開展實時協作。