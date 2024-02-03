國際奧委會置頂“兔子戰術”引發網友熱聊

中評社北京2月3日電／國際奧委會官方社交賬號置頂視頻“瘋狂的奪金戰術”持續火爆，到2日已收穫近50萬點贊，眾多網友還在持續討論出現在江原道冬青奧會短道速滑賽場上的“兔子戰術”。



在1月20日的冬青奧會短道速滑女子1500米決賽中，中國小將楊婧茹一開始就從外道率先加速，套了其他選手一圈後，跟在隊伍最後滑行。還剩最後一圈的提示鈴鐺搖響時，其他選手還以為是對她們的提示，其實衹有楊婧茹一人還有一圈完賽。最終楊婧茹輕鬆奪冠，另一名中國隊選手李金恣在其他人爭先恐後衝刺“撞線”時繼續快速滑行，最終獲得銀牌。這便是短道速滑中的“兔子戰術”。



世界各地網友爭相在國際奧委會抖音海外版（TikTok）賬號下的這條視頻後留言。一名叫Nzm的網友說：“這真是天才的想法。她只要第一圈領先了，剩下的就是跟隨在其他人後面就行了。”網友Adli說：“連攝影師和組委會的人都被‘騙’了。”



有的網友對長距離短道速滑不瞭解，不明白為什麼運動員不一開始就加速滑行；還有的看了半天視頻也沒明白為什麼楊婧茹奪金了，而其他人還要再滑行一圈。於是很多熱心網友給出解釋，“懵圈”的網友這才恍然大悟。一名叫Aced的網友說：“我覺得這個戰術以後不能用了，他們今後肯定要數圈了。”



網友也紛紛對這個戰術做出自己的解讀，一名叫Tired的網友說：“這個戰術的核心就是把你最快的速度放在第一圈，而不是最後一圈。太精彩了！”