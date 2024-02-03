北交所啟動920代碼號段仿真測試

中評社北京2月3日電／據證券日報報導，2月2日，北交所發布公告稱，擬於近期開展股票啟用新證券代碼號段仿真測試，第一輪測試時間是2月19日至3月1日，第二輪是3月4日至3月15日。參測機構包括北交所、全國股轉公司、中國結算、深證通、證券公司、基金公司、信息商等。



根據測試方案，此次測試目的是為驗證北京證券交易所股票啟用新證券代碼號段技術系統準備情況。測試內容是，驗證各參測機構技術系統已完成北交所股票啟用新證券代碼號段相關改造，達到上線要求。



測試說明提到，北交所股票啟用新證券代碼號段，在公開發行期間和上市階段均使用同一證券代碼。北交所股票上市首日起產生新的交易行情、信息披露等內容，新代碼和原新三板代碼不做關聯，各市場機構進行行情揭示時應做好新老劃斷處理。



去年11月17日，北交所發布消息，為提升上市公司辨識度，方便投資者搜索、交易北交所上市股票，在中國證監會統籌指導下，北交所啟動為上市公司股票使用920代碼號段相關準備工作。



北京南山投資創始人周運南對《證券日報》記者表示，北交所啟用統一的新證券代碼號段將會提高企業上市身份的辯識度，提升北交所的整體形象，有助於增強投資者信心。特別在此時啟動仿真測試，更是向市場傳遞政策推進預期，穩定市場信心，穩住二級市場量價趨勢，北交所後市可期。



北交所高質量擴容正在積極推進，直聯審核機制企業陸續進入上會發行密集期，將為市場帶來更多具有可投性的優質標的。



目前已有50餘家企業通過直聯機制申報掛牌，並有5家企業進入上市審核程序，後備對接企業也有一定基礎。上述企業最近一年盈利中位數超過5000萬元，整體質地好於北交所在審在輔企業平均水平。

