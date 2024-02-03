景氣指數為52.7%　年初物流運行趨穩

中評社北京2月3日電／據證券日報報導，2月2日，中國物流與採購聯合會發布的2024年1月份中國物流業景氣指數為52.7%，較去年12月份回落0.8個百分點；中國倉儲指數為51.2%，較去年12月份回落0.4個百分點。



中國物流與採購聯合會總經濟師何輝對《證券日報》記者表示，受季節性因素和部分地區不利天氣影響，1月份物流業景氣指數有所回調但基本穩定，主要指標中業務總量指數、新訂單指數、資金周轉率指數、固定資產投資完成額指數、從業人員指數、業務活動預期指數均處於擴張區間，總體反映出年初物流運行趨穩。



業務總量指數和新訂單指數處於擴張區間。1月份，業務總量指數為52.7%，較去年12月份回落0.8個百分點。1月份，新訂單指數為51.9%，較去年12月份回落0.9個百分點。



中國物流信息中心分析師胡焓對《證券日報》記者表示，分地區來看，中部地區業務總量指數為51.9%，環比大幅下降3個百分點，主要是月初以來中部地區出現大範圍強降雪過程，對物流在途運輸、貨物中轉和訂單完成造成影響，部分地區物流業務時效延長抑制物流需求；西部地區業務總量指數環比下降0.1個百分點，東部地區業務總量指數為53.1%，環比回升0.8個百分點。



數據顯示，1月份，主營業務成本指數為52.1%，部分勞動密集型行業主營業務成本指數達到60%以上。同期物流服務價格指數僅為49.4%，連續13個月在50%以下徘徊，其中道路運輸物流服務價格指數僅為48.9%，水上航運物流服務價格指數回落至42.5%。



“受此影響，企業微觀盈利有所回調，1月份企業主營業務利潤指數環比回落0.6個百分點。企業資金周轉也有所放緩，1月份資金周轉率指數環比回落1.1個百分點。”胡焓說。



值得關注的是，1月份，業務活動預期指數為51.5%，反映出物流行業繼續保持穩定預期。



胡焓說，1月份，業務總量指數回落，新訂單指數連續兩個月下降，從業人員指數自上年11月份起連續回調，部分企業反饋從1月下旬開始陸續調崗調休放假，人力資源偏緊情況不如前期明顯，反映物流從業供需總體較為寬鬆。物流活動放緩，有不利天氣和春節因素影響。2月份，由於春節假期處於中旬，企業最長假期覆蓋整月，工作日明顯減少，物流活躍度大概率回落。

