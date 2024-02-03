龍年燈會燈彩迎新春全國主會場活動在南京啟動

中評社北京2月3日電／據新華社報導，2024“點亮中國燈”——龍年燈會燈彩迎新春全國主會場活動，2月2日在江蘇南京啟動。活動由文化和旅遊部非物質文化遺產司、江蘇省文化和旅遊廳、南京市人民政府主辦，南京市文化和旅遊局、南京市秦淮區人民政府承辦。



2024年春節期間，文化和旅遊部非物質文化遺產司發動全國按照傳統習俗廣泛開展“點亮中國燈”——龍年燈會燈彩迎新春活動。該活動是文化和旅遊部“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題活動重要內容之一。據初步統計，全國將開展燈會、燈彩項目非遺傳承實踐活動500餘項，充分營造溫暖和順、熱鬧喜慶的節日氛圍，進一步滿足人民精神文化需求，傳承弘揚中華優秀傳統文化。



2024“點亮中國燈”——龍年燈會燈彩迎新春活動全國主會場設在江蘇南京，主會場活動包括啟動儀式、全國燈會燈彩項目展等。啟動儀式分為上元、華韵、點彩三個篇章，留左大鼓《鼓樂金陵》、江南絲竹《幻樂雅韵》、海鹽滾燈《龍騰甲辰》等非遺項目展演，讓廣大觀眾充分感受到中華優秀傳統文化的獨特魅力。



隨著龍騰盛世的燈光亮起，2024“點亮中國燈”——龍年燈會燈彩迎新春全國主會場活動暨第38屆中國·秦淮燈會正式啟幕，現場華燈璀璨、流光溢彩，上演一場實景版的《上元燈彩圖》。全國燈會燈彩項目展在秦淮非遺館舉辦，設置瑞龍賀春、非遺新韵、匠心傳承、盛世歡歌4個板塊，匯聚全國15個省市35項燈會燈彩非遺代表性項目150餘件作品，生動展示燈會燈彩非遺保護傳承成果，搭建了全國燈會燈彩非遺項目傳承人交流展示的平台，讓當地群眾和遊客在張燈結彩中尋味非遺裡的中國年。展覽將持續至2月24日（農曆正月十五）。