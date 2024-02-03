增長新動能“助燃”經濟新活力

中評社北京2月3日電／據央視網報導，目前，中國31個省（區、市）2023年GDP數據全部出爐，廣東成為全國首個GDP突破13萬億元的省份，GDP突破萬億城市增加到26個。



2024年，經濟增長預期目標全數公布，新年GDP目標高於2023年增速。各地具體部署更加注重高質量發展，主打“創新牌”，緊抓科技創新，向新質生產力深挖增長新動能，以科技創新之進，拓展產業創新之路，形成高質量發展之效。



下一個萬億如何拼？新的一年，各地經濟增長目標設定向“高”向“新”。“高”即高質量發展，更強調質的有效提升。“新”即新質生產力。按照中央經濟工作會議的部署，“以科技創新引領現代化產業體系建設”擺在重點任務的首位，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。



廣東經濟總量已連續35年居全國首位，經濟韌性、潛力、活力十足。站在13萬億元的新起點上，繼續向“再造一個新廣東”進發。



2024年，廣東提出了GDP增長5%的預期目標。2023年經濟成績單顯示，廣州經濟總量突破3萬億元，深圳成為廣東第二個萬億元消費城市，佛山成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3萬億元的城市。經濟體量躍升的背後，離不開新質生產力的支撐，供需協同發力的韌性和人流、物流、資金流交織的活力。



“堅持實體經濟為本、製造業當家”的廣東提出，實施五大未來產業集群行動計劃，超前布局6G、量子科技、生命科學、人形機器人等未來產業，創建國家未來產業先導區。廣州以南沙開發開放之進、新質生產力加快形成之進、科技自立自強之進等“十二個之進”推動廣州高質量發展實現新躍升。



形成新質生產力的關鍵是以科技創新推動產業創新。近年來，深圳大力推進以先進製造業為骨幹的20大戰略性新興產業集群和8大未來產業發展，加快形成新質生產力。



據統計，2023年前三季度，深圳戰略性新興產業增加值10393.39億元，增長8.3%，占GDP比重提升至42.5%。預計到2025年，深圳戰略性新興產業增加值將超過1.5萬億元，成為推動經濟社會高質量發展的主“引擎”。