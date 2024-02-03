始祖鳥母公司亞瑪芬體育紐交所上市

中評社北京2月3日電／據證券日報報導，始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）於2月2日正式登陸紐交所，募集13億美元，成為自2023年9月份以來全球規模最大IPO，發行市值63億美元（約合450億元）。



亞瑪芬體育表示，未來，會繼續開拓新的增長路徑、提升知名度、並加速實現成為高端運動和戶外品牌全球領導者的願景。



資料顯示，亞瑪芬體育創立於芬蘭，是一家全球性運動戶外品牌集團，旗下擁有始祖鳥、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌。



2019年3月份，安踏體育聯合方源資本、騰訊等組成投資者財團，以46億歐元的價格將亞瑪芬體育“收入囊中”。被收購後，亞瑪芬體育營收快速增加。招股書顯示，2020年至2022年，亞瑪芬體育收入分別為24.46億美元、30.67億美元和35.49億美元，復合年均增長率為20.4%，毛利率從47%提升至49.7%。



但亞瑪芬體育並未擺脫虧損狀態。2020年至2022年，亞瑪芬體育分別虧損2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元；三年累計虧損6.16億美元。招股書顯示，2023年前三季度，亞瑪芬體育實現營收30.53億美元，淨虧損1.14億美元。亞瑪芬體育稱，預計2023年營收43.53億美元到43.63億美元，預計淨虧損為2億美元到2.34億美元。



上海良栖品牌管理有限公司創始人程偉雄對《證券日報》記者表示，亞瑪芬體育過去三年面臨人工開銷大、多品牌多國家市場運營的挑戰，成本不斷加大，導致虧損面進一步擴大。



除了虧損外，亞瑪芬體育的經營活動現金也為負數。招股書顯示，2023年前三季度，公司經營活動現金流為－1.06億美元。



亞瑪芬體育還面臨著高昂的負債。招股書顯示，截至2023年9月份，亞瑪芬體育的總資產為81.47億美元，總負債為81.38億美元，其中長期負債合計67.02億美元。

