湖南：持續推進案件質量提升

中評社北京2月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，1月22日，湖南省紀檢監察系統“案件質量提升年”活動總結會暨相關規範性文件解讀宣講會在長沙召開。



會前，省紀委常委會專門聽取了全省“案件質量提升年”活動情況匯報。省委常委，省紀委書記、監委主任王雙全指出，要將案件質量作為“一把手”工程抓緊抓細抓實，持續將活動推向深入，強調要切實提升政治站位，不斷強化案件質量“生命線”和“共同體”意識，不斷提升執紀執法規範化、法治化、正規化水平；切實轉變執法理念，落實以審判為中心的刑事訴訟證據制度，堅持事實為上、證據為王，避免有罪推定、先入為主；切實抓好問題整改，對發現的問題要緊盯不放，動真碰硬，掛圖作戰，對賬銷號，推動問題整改“清倉見底”；切實推動常態長效，將活動中總結的經驗及時固化為制度，持續抓好案件質量統籌調度、案件質量評查抽查等工作，同步抓好精品案件評選和問題案件通報問責；切實加強幹部輪訓，2024年要將抓實全員業務培訓作為提升案件質量的重要抓手，開展深入的能力革命，通過建“鐵軍”辦“鐵案”。



會議強調，要下更大氣力狠抓案件質量，堅持從政治上看、從政治上查、從政治上審，堅持講政治與講法治相統一、執紀與執法相貫通、配合與制約相結合，建立健全制度機制，準確把握差異化證據標準，常態化開展質量評查，既要敢於鬥爭、敢於亮劍、衝鋒在前，又要善於鬥爭，做深做細做實思想政治工作，開展精細化業務培訓。



據瞭解，2023年以來，湖南省各級紀檢監察機關將“案件質量提升年”活動與主題教育、教育整頓有機結合，省市縣三級紀檢監察機關上下聯動，派駐機構、高校紀委、國企紀委橫向協同，查審雙方、監檢法三方共同參與，通過做實質量評查，整治案件質量“薄弱點”；加強系統施治，構建案件質量“共同體”；規範制度機制，築牢案件質量“生命線”；開展能力革命，鍛造執紀執法“生力軍”，全面檢視整改案件質量突出問題，在辦案數量大幅提升的情況下，全省職務犯罪“四類案件”持續下降，案件質量指標呈向好趨勢。



（來源：中央紀委國家監委網站）