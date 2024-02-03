多部門負責人詳解經濟政策走向

中評社北京2月3日電／據央廣網報導，據中央廣播電視總台中國之聲《新聞和報紙摘要》報導，面對複雜的外部環境和國內轉型壓力，中國經濟如何進一步鞏固回升向好基礎？近日，五場“全面推進中國式現代化建設”經濟形勢系列報告會在京舉行。有關部門負責同志分別作專題報告，詳解2024年經濟政策走向，扎實推動中國經濟高質量發展。



我國經濟恢復仍處在關鍵階段，長期向好的基本趨勢沒有改變。國家發展改革委主任鄭栅潔表示，要聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務，推動各項宏觀政策持續落地見效，加大宏觀調控力度，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



工業是國民經濟的主體和增長引擎。工業和信息化部部長金壯龍表示，在全力促進工業經濟平穩增長的同時，要著重以科技創新推動產業創新。全面提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，不斷推動新型工業化取得新突破。



財政政策是宏觀調控的重要手段。財政部部長藍佛安表示，財政部門將強化政策支持和資金保障，適度擴大財政支出規模，加大均衡性轉移支付力度，優化調整稅費政策，提升支持高質量發展的效果，促進國民經濟循環暢通。



外貿外資如何鞏固基本盤、培育新動能？商務部部長王文濤表示，將擴大高水平對外開放，夯實貨物、服務、數字貿易“三大支柱”。升級貨物貿易，創新服務貿易，發展數字貿易，在更高水平上推動貿易強國建設邁出新步伐。



怎樣有力有效推進鄉村全面振興？農業農村部部長唐仁健表示，要把確保國家糧食安全、不發生規模性返貧，提升鄉村發展、建設、治理水平，強化科技和改革雙輪驅動、農民增收舉措逐項落實到位，推動鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。