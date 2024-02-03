美軍襲擊敘利亞東部代爾祖爾省　近30人傷亡

中評社北京2月3日電／據央視新聞客戶端報導，伊朗媒體當地時間3日援引敘利亞方面的消息稱，美國東部時間2日下午4點，美國對敘利亞東部發動的空襲，已造成敘利亞境內10人死亡，19人受傷。



另據伊拉克蘇美爾新聞報導，伊拉克巴格達時間2月3日凌晨，伊拉克邊境與敘利亞接壤的加伊姆市遭美軍襲擊。據悉，美軍襲擊目標是位於伊拉克西部安巴爾省的伊拉克什葉派民兵團體“人民動員組織”作戰指揮部。