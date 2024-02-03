履職一線丨兩次正面“交鋒”

中評社北京2月3日電／據中央紀委國家監委網站報導，淋著細雨，我們在老羅家門口“堵”住了他。



“老羅，不歡迎我們進屋坐坐？”他背著行李包，拿著折叠傘，看樣子正準備出遠門。



“請進……請進。”老羅掏出鑰匙打開了房門，我們隨後進了堂屋。



在桌子邊坐下後我從包裡拿出記錄本並說道：“這位是鎮紀委的鄒書記，我們今天是來找你核實那筆集體資金的情況。”



老羅當時擔任四川省瀘州市龍馬潭區胡市鎮黃桷村7組的村民小組長，2023年8月起，村務監督委員會就多次收到群眾實名舉報老羅負責的賬務不清等問題。作為村務監督委員會主任，剛收到舉報時，我根據處置問題線索相關規定，將該問題線索上報到鎮紀委。同時，我也給老羅打電話瞭解情況，但多次交涉都沒有結果，到他家找過幾次也都找不見人。



於是我到多位村民家中進行走訪，瞭解到村民對他將組裡的集體資金占為己有意見很大，且其長期在外務工無心於組務工作。



有一天，我聽到老羅的鄰居說他在家裡，便立即趕到他家瞭解情況。



“這筆集體資金確實在我這裡，這個事情已經擱置兩年多了。我早就想把這筆錢分了，還組織開會進行過分配，但村民意見分歧很大，有的說應按實際人口分，有的要求按戶籍人口分，有的不發表任何意見，我對此也束手無策，就一直拖到現在。”談話過程中，老羅態度並不配合，“不是我的問題，你要處理就直接去找社員，不要找我……”



考慮到老羅對抗情緒很重，我暫緩了談話，並向鎮紀委反映了上述情況。鄒書記決定和我再次找到老羅談話，於是便有了開頭的一幕。

