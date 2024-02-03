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菲方對非法“坐灘”仁愛礁軍艦運送物資
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2024-02-03 14:42:27
中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，2月2日，菲方1艘小型民船對其非法“坐灘”仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警全程跟監管控。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。
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