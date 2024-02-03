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中核集團李廣長接受紀律審查和監察調查
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2024-02-03 15:11:26
中評社北京2月3日電／據中核集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息：中核集團科學技術委員會常委、高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中核集團紀檢監察組和河南省南陽市監委紀律審查和監察調查。
（來源：中央紀委國家監委網站）
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