中央通報整治形式主義典型案例

中評社北京2月3日電／據新華社報導，日前，中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組辦公室會同中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室對3起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。具體如下：



1.湖北省荊州市鬆滋市洈水鎮有的村幹部政務APP、工作群打卡、學習、留痕負擔重。湖北荊州鬆滋市洈水鎮有的村幹部手機裡有5個政務APP、26個工作群，部分政務APP規定了學習時長和學習積分，每天都要花時間用於政務APP打卡、學習，日常工作中疲於回復各類工作群的消息，還有的工作群需要上傳各項資料和照片。村裡每個月要做一次安全檢查，需要去各個小餐館、小作坊檢查並拍照，上傳到政務APP或者工作群，還要填表，增加了村幹部的負擔。



2.安徽省滁州市定遠縣醫保局在學習使用“學習強國”中搞積分排名、通報約談，引起黨員幹部抵觸情緒。2023年8月，安徽滁州定遠縣醫保局召開“學習強國”分數落後學員集體約談會，指出該局28名黨員幹部，衹有18人學習情況較好，其他人員學習主動性不強，要求每日學習積分要達到30分以上。該局還在內部工作群通報“學習強國”每周積分排名前6位和後6位學員名單，這種做法給黨員幹部額外增加了學習負擔。



3.廣西壯族自治區部分地方耕地提質改造（旱改水）項目組織實施不科學、亂鋪攤子留隱患。近年來，廣西部分地方過度追求耕地指標交易價格較高的水田指標，不顧缺水實際引入社會資本實施耕地提質改造（旱改水）項目，有的市計劃實施總面積28萬畝，有的市立項530多個，還有的縣將其作為“一號工程”，16家企業同時開工建設，動工面積達8.9萬畝。在大規模實施下，部分旱改水項目因後期監管不到位、灌溉水源難以保障等，有的已經復種旱地作物，有的棄耕、棄收、撂荒，甚至個別挖塘養殖，出現“非農化”“非糧化”情況。截至2023年6月，廣西有101個旱改水項目被自然資源部標記退回，核減水田指標面積約4.71萬畝。同時，由於水田指標快速增加以及指標交易市場降溫，造成指標交易難、企業回款慢，有的縣發生欠租欠薪欠債等衍生問題。



以上典型問題暴露出一些地方力戒形式主義、官僚主義意識不夠強，“指尖上的形式主義”問題仍較突出，搞強制下載、積分打卡、通報排名，加重基層幹部負擔；在實施耕地占補平衡中不因地制宜，不顧本地實際，單純追求水田指標，引發相關問題。各地區各部門要深入學習習近平總書記關於力戒形式主義官僚主義的重要講話和指示批示精神，認真貫徹落實黨中央整治形式主義為基層減負各項措施要求，動真碰硬、真抓實幹、舉一反三開展整改整治，以整治形式主義、官僚主義的實際行動和成效，努力為推動高質量發展提供堅強作風保證。