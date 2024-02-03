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我國成功發射DRO－L衛星等9顆衛星
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2024-02-03 14:42:01
中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，北京時間2024年2月3日11時06分，我國太原衛星發射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將DRO－L衛星、智星二號A星、東方慧眼高分01星、威海壹號01～02星、星時代－18～20星以及NEXSAT－1衛星共9顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
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