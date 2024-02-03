俄稱烏提前策劃了針對伊爾－76運輸機的襲擊

中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，當地時間2日，俄強力部門發布消息稱，烏克蘭武裝部隊提前策劃了針對運有烏方戰俘的伊爾－76運輸機的襲擊。烏方對此暫無回應。



2月1日，俄羅斯聯邦偵查委員會宣布，調查鑒定結論顯示，載有65名烏軍被俘人員的伊爾－76運輸機為烏克蘭武裝部隊使用美國製造“愛國者”導彈系統的MIM－104A導彈所擊落。飛機遭到兩枚導彈攻擊，已有116塊導彈碎片被發現。俄國防部此前稱，1月24日，俄軍一架伊爾－76運輸機在別爾哥羅德州墜毀。機上載有65名烏軍被俘人員，以及6名機組人員和3名護送人員。



俄國防部在事件發生後發文稱，失事的軍用運輸機被烏克蘭發射的導彈擊落。俄空天軍雷達探測到烏方發射兩枚導彈擊落俄軍機。俄方稱，烏方十分清楚籌備中的換俘行動，瞭解戰俘的運送方式和路線，針對飛機的襲擊是一場蓄意行動，這表明烏當局缺乏契約精神。



據俄羅斯媒體報導，伊爾－76運輸機墜毀後，烏克蘭媒體曾援引烏國防部消息人士的話報導說，這架飛機上運載有S－300防空導彈，烏克蘭軍隊擊落了這架飛機。但後來烏克蘭媒體删除了相關報導。



烏克蘭總統澤連斯基在1月24日表示，俄方顯然是在踐踏烏被俘人員生命、其親屬情感及烏社會情緒。他已指示烏外交部向夥伴國提供烏方掌握的信息，烏方堅決主張對事件展開國際調查。