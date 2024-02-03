【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本山梨縣東部地區發生4.3級地震
http://www.CRNTT.com
2024-02-03 15:10:55
中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，據日本氣象廳消息，當地時間2月3日15時09分左右，日本山梨縣東部地區發生4.3級地震，最大震感為震度3，震源深度20公里。
（來源：央視新聞客戶端）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
羽田事故幸存駕駛員：誤以為得到滑行許可
(2024-02-02 14:18:44)
明年日本大阪·關西世博會中國館正式動工興建
(2024-02-02 14:18:16)
日本大阪凶徒持刀傷兩人後逃離
(2024-02-02 13:03:38)
人才廉價的日本與岌岌可危的年功序列制
(2024-02-02 12:41:15)
震後一個月 日本災民生活困頓重建無期
(2024-02-02 12:07:21)
震後一個月 日本災民生活困頓重建無期
(2024-02-02 10:42:55)
調查顯示日本今年將有約1萬種食品漲價
(2024-02-02 10:17:10)
央廣記者：日本電器製造業怎樣被時代拋棄？
(2024-02-02 10:16:37)