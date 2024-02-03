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日本山梨縣東部地區發生4.3級地震
http://www.CRNTT.com   2024-02-03 15:10:55


　　中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，據日本氣象廳消息，當地時間2月3日15時09分左右，日本山梨縣東部地區發生4.3級地震，最大震感為震度3，震源深度20公里。

　　（來源：央視新聞客戶端）

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