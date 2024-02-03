合理拓寬資金用途範圍　明確貸款期限要求

中評社北京2月3日電／據證券時報報導，2月2日，金融監管總局正式發布了修訂後的《固定資產貸款管理辦法》《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》（下稱《固貸辦法》《流貸辦法》《個貸辦法》），新修訂的各項信貸管理制度將自2024年7月1日起施行。



金融監管總局有關司局負責人表示，此次修訂內容主要集中在六個方面：



一是合理拓寬固定資產貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象範圍，優化流動資金貸款測算要求，滿足信貸市場實際需求。



二是調整優化受托支付金額標準，適度延長受托支付時限要求，提升受托支付的靈活性。



三是結合信貸辦理線上需求，明確視頻面談、非現場調查等辦理形式，適配新型融資場景。



四是明確貸款期限要求，引導商業銀行有效防範貸款期限錯配風險，進一步優化貸款結構。



五是進一步強化信貸風險管控，推動商業銀行提升信貸管理的規範化水平。



六是將《項目融資業務管理規定》作為專章納入《固貸辦法》。



2023年1月6日至2月6日，三個辦法及《項目融資業務管理規定》面向社會公開徵求意見。金融監管總局有關司局負責人表示，相較徵求意見稿，正式文件對貸款用途、受托支付、貸款期限、分期還款等內容予以進一步修改完善。

