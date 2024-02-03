歐洲央行降息預期升溫

中評社北京2月3日電／據經濟日報報導，歐洲央行新年度第一次貨幣政策會議沒有出乎市場的預料，在強調近期數據符合2023年12月份會議預期的同時，維持了貨幣政策基調不變。然而，在此前歐洲央行高層頻繁圍繞降息節點發聲的背景下，市場對於二季度歐洲央行降息的預期正在升溫。



在此次會議上，通脹數據仍然是歐洲央行關注的重點。歐洲央行認為，歐元區2023年12月份通脹率從11月份的2.4%躍升至2.9%，主要是由於能源價格通脹和基數效應影響所致。而歐洲央行在此次會議聲明中消除了此前有關通脹的警告，表示基礎通脹的下降趨勢仍在延續。相比而言，在2023年12月份的會議聲明中，歐洲央行雖然指出通脹已經處於長期下降通道，但歐元區由於單位勞動成本的強勢增長仍面臨較高的價格壓力。在此次會議聲明中，歐洲央行則轉換口徑，表示此前的加息政策正逐步傳導至融資環境並壓制需求，有助於壓低通脹；所有的潛在通脹指標在12月份都在進一步下探。



在通脹內部關鍵機制上，歐洲央行此前最為頭疼的問題是工資增長率的上升和勞動力市場的緊張。在此次會議上，歐洲央行行長拉加德表示，上述壓力已經開始出現緩解。愛爾蘭中央銀行製作的歐元區工資追蹤系統數據顯示，歐元區的工資水平已見頂並開始下降。歐洲央行數據顯示，雖然勞動力市場仍然保持強勁態勢，去年11月份失業率仍處於近年來的最低水平，但勞動力的需求增速正在放緩，公司用工缺口正在明顯收窄。拉加德認為，歐元區企業部門的利潤下滑表明公司正在通過降低利潤而非提高產品價格來緩解單位勞動力成本上升的影響，這將有利於通脹的進一步下行。



此次會議上超出市場預期的是歐洲央行對於未來經濟的展望。在市場普遍預期歐元區經濟可能在2023年四季度陷入輕度衰退的環境下，歐洲央行認為，雖然近期經濟數據仍然疲弱，四季度增速可能陷入停滯，但是經濟增速仍可能在未來反彈；與此同時，歐元區總體經濟走勢符合此前預期和展望。



基於符合預期的通脹數據、經濟數據，歐洲央行決定維持三大關鍵利率水平不變，並將在2024年逐步退出資產購置計劃，在2024年下半年逐步縮減“抗疫緊急購債計劃”組合規模。



事實上，市場對於此次會議的按兵不動預期充分，更多期待通過歐洲央行的表態預判其貨幣政策拐點的時機與節奏。



在此次會議之前，歐洲央行高層頻繁圍繞貨幣政策發聲。綜合各方表態來看，央行官員的言論很有可能是經過設計和協調的，旨在降低市場對提前降息的預期。

