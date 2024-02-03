】 【打 印】 
菲律賓北達沃省發生山體滑坡致4人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-02-03 16:22:29


　　中評社北京2月3日電／據央視新聞消息，據菲律賓媒體2月3日報導，受降雨影響，菲律賓北達沃省發生一起山體滑坡，導致一戶家庭4人死亡。

　　（來源：央視新聞客戶端）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：