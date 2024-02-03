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菲律賓北達沃省發生山體滑坡致4人死亡
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2024-02-03 16:22:29
中評社北京2月3日電／據央視新聞消息，據菲律賓媒體2月3日報導，受降雨影響，菲律賓北達沃省發生一起山體滑坡，導致一戶家庭4人死亡。
（來源：央視新聞客戶端）
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