非洲發展振興呈現更多希望

中評社北京2月3日電／據光明日報報導，近日，以發展中國家為主角的不結盟運動第19次峰會和第3屆南方首腦會議先後在烏幹達首都坎帕拉舉行。包括非洲國家在內的與會國家代表呼籲各國團結合作、推動變革，建設一個和平、公正和繁榮的世界。這兩場在非洲大陸舉辦的國際會議，也向世界展示了非洲國家積極謀求真正實現經濟獨立、自主發展、聯合自強的努力和決心。



剛剛過去的2023年是非洲統一組織成立60周年。60年來，非洲在泛非主義旗幟指引下，披荊斬棘、團結奮進。其經歷了腥風血雨的革命年代，又奮力走出冷戰陰霾，在21世紀迎來難得的發展黃金期。但隨著2008年國際金融危機、隨後的歐債危機、2014—2015年的全球大宗商品價格劇烈波動以及2020年以來的新冠疫情，非洲發展面臨的內外環境急劇惡化，非洲發展的強勁勢頭連續受到衝擊。非洲各國團結協作謀發展、促和平的願望空前強烈。



百年變局加速演進並持續將非洲大陸捲入其中，美西方一些媒體渲染非洲“政治失序風險升高”“安全失控多地蔓延”“經濟失速態勢強烈”，在其敘述中，非洲似乎正在重新淪為“絕望的大陸”。但辯證地看，非洲發展進步的大方向沒有變，非洲歷史曲折前進的大邏輯沒有變，非洲與世界命運與共的大趨勢沒有變。2024年的非洲，在複雜的國際環境中呈現出更多希望。



政治秩序的承壓能力在提升



選舉周期加劇政治風險是全球性現象。眾多非洲國家將在2024年舉行總統和立法選舉，包括阿爾及利亞、博茨瓦納、加納、毛裡求斯、莫桑比克、納米比亞、盧旺達、南非和突尼斯等。預計現任政權將在大多數選舉中獲勝，但議會多數優勢收窄和執政條件惡化的風險明顯存在。除了選舉帶來的不確定性，非洲此輪政變潮也牽動著全球神經。2020年以來，非洲地區軍事政變的頻率和成功率顯著抬頭，馬里、幾內亞、蘇丹、乍得、布基納法索、加蓬、尼日爾等國先後發生軍事政變。此外，幾內亞比紹、聖多美與普林西比、岡比亞等國還出現多次未遂的政變。另外，隨著政變過渡期結束，幾內亞等國家能否實現和平選舉也備受關注。



2024年，非洲國家的選舉會順利嗎？政變潮是否會延續？對於上述問題，要準確預測很難。但基於近年來非洲經濟社會發展的基本邏輯，可以得出以下認識：一是美西方軍事介入較深的非洲國家，面臨政局變動的風險更高。馬里、尼日爾、加蓬等政變就充分說明這一事實。二是無論權力通過何種方式更迭，其負面影響尚在可控範疇。近些年來，儘管非洲多國出現異常膠著的選情，但政治秩序總體保持穩定。儘管多國發生政變，但並未造成大規模人員傷亡，也未從根本上影響非洲的國際合作。三是非洲政治秩序的承壓能力在提升。對於在經濟上長期處於邊緣位置的非洲來講，相比於其近年來在經濟上受到的劇烈衝擊而言，政治上的波動是較為溫和的。我們將這一點放在非洲“第二次覺醒”的歷史大背景下能看得更為清楚。從這個意義上說，只要非洲國家堅持走獨立自主的發展道路，切實貫徹符合本國國情的發展理念，未來發展前景可期。

