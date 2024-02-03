日本計劃徵收富士山登山費　限定登山人數

中評社北京2月3日電／據央視財經報導，據共同社報導，日本山梨縣計劃從今年夏天登山季開始，向沿著山梨縣境內的登山路線攀登富士山的遊客徵收每人2000日元（約合98元人民幣）的登山通行費，以緩解交通擁擠狀況，並為相關安全措施提供資金。據瞭解，去年12月山梨縣已經出台措施防止遊客徹夜登山，同時規定了每天的登山人數上限。