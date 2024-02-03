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探月工程四期中繼星運抵海南文昌
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2024-02-03 15:39:44
中評社北京2月3日電／據光明日報報導，記者陳海波從國家航天局獲悉，2日，探月工程四期中繼星（鵲橋二號衛星）空運抵達海南美蘭國際機場，隨後通過公路運輸方式送至中國文昌航天發射場，計劃於今年上半年發射。後續，將按計劃進行發射前各項測試準備工作。
探月工程四期中繼星將建立對地中繼通信鏈路，實現月面探測器和地面站之間的通信，為嫦娥四號、嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號等四次任務提供中繼支持。
據悉，目前文昌航天發射場設施狀態良好，各項準備工作正按計劃有序推進。
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