春節前寵物寄養“一窩難求”

中評社北京2月3日電／據工人日報報導，春節臨近，一些計劃出行的養寵人士犯了難，家裡的“毛孩子”怎麼辦？其中，有部分人傾向於送到寄養機構。“今年的寵物寄養市場比往年火爆。”今天，北京朝陽區百子灣的一家寵物店店主說，該店提前一個月開始提供預約服務，目前30餘個房間已經約滿。《工人日報》記者在採訪中發現，目前在北京，寵物寄養“一窩難求”，部分店鋪寄養價格上漲明顯。



“提前半個月預訂，家附近的幾家寵物店還是訂滿了，只能送去3公里外的一家店寄養。”家住北京市朝陽區青年路的李女士要回老家過年，她在寵物店預定了一個房間，把喂養的兩只貓放在一起，價格為250元一天。



“8天要花1500元，趕上兩三個月的生活費了。換算下來，比我租的房子都貴。”李女士坦言，寵物店給兩只貓提供的是一個長寬高差不多都是1米的空間，貓砂和貓糧需自備，店員每天添食、添水、鏟屎即可，她認為定價偏高。



“春節的預訂已經飽和，結合往年經驗，估計從早到晚都忙不過來，感覺自己像個旺季接客的民宿老板。”一家寵物店老板介紹說，該店可以寄養約20只貓，房間分3個檔位，價格一天在200元～300元之間。



據業內人士介紹，春節期間北京市區寵物寄養價格普遍在每天150元以上，狗比貓貴一點。也有一些高端寄養機構，價格更貴，通常是寄養大型犬，這一類狗對活動空間和陪伴服務的要求更高。



趙先生是北京市朝陽區一家提供高端寄養服務寵物店的會員，他的愛犬常在店裡洗澡、剪毛。今年春節，趙先生為其選擇了一間約10平方米的高檔寄養房間，不僅全天候有專人照看，還有可以玩耍的室外草坪，價格為1000元一天。趙先生透露，春節寄養不能享受會員價，花費是平日的1.5倍左右。同時他也有所擔憂：“雖然店家承諾高品質服務，攝像頭全方位覆蓋，但還是有些隱患難以避免，出現問題恐怕責任不好判定。”



記者瞭解到，一般情況下，在線上預約寄養房間時，需要閱讀同意一份寄養協議，在線下預約時需要簽一份紙質協議。但在一些社區小寵物店，仍有不需簽協議的情況。



“在選擇寵物寄養前最好實地考察，檢查經營資質是否齊全，衛生狀況是否達標，服務內容和服務態度是否達到自己的預期。”黑龍江朗信銀龍律師事務所律師田憲策表示，簽訂書面寄養協議能有效避免產生糾紛。一旦寵物發生意外，寵物主應收集與寄養相關的所有證據，包括寄養協議、收費憑證、寵物照片、醫療記錄等，以便維權。