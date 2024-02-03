非法移民問題再次成為美國政治分裂的放大鏡

中評社北京2月3日電／據中央廣電總台國際在線報導，當前美國進入大選季，圍繞非法移民問題，美國兩黨黨爭已經白熱化，甚至上升為以黨派劃界的“地方－聯邦”矛盾，乃至憲法危機。同時，移民們的個人訴求和正當權益被完全漠視，不得不讓位於兩黨的政治利益，成為美國黨爭政治的犧牲品。



