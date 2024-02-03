四川：激發省域發展的“青年力”

中評社北京2月3日電／據中國青年報報導，“推進青年發展型省份建設”——再次被寫入1月29日公布的2024年四川省政府工作報告中。



2022年11月，四川省首次提出“建設青年發展型省份”。2023年四川省十四屆人大一次會議上，四川省政府工作報告首次提出“扎實推進青年發展型省份建設”。一年多來，各項有關“青年發展”的工作在四川穩步推進。



在不久前舉行的四川省十四屆人大二次會議上，四川省省長黃強在省政府工作報告中多次提到了就業、住房、育兒等與青年發展密切相關的話題，“青年發展”再次成為代表委員的熱議焦點。



就業是最大的民生。“在高校畢業生剛進入社會最需要幫一把的時候，幫助他們盡快找到工作。”黃強在政府工作報告中說，四川省2023年出台了促進青年就業創業“35條”，提供政策性崗位超過30萬個。全省城鎮新增就業104萬人，應屆高校畢業生就業去向落實率居全國前列。



同時，政府工作報告對2024年四川省的就業工作定下目標：城鎮新增就業85萬人。



四川省政協委員、共青團甘孜州委書記代小波發現，一般院校的低收入家庭大學生，在就業途徑和就業信息獲取等方面都存在短板，這需要政府和社會進行引導和幫扶。



據統計，2023年四川全省共募集了8.1萬餘個實習崗位，有13.4萬名大學生報名參加，其中2.7萬餘名“雙選”成功上崗實習實踐。越來越多大學生通過平台報名參與其中，“假期實習找共青團”成了四川許多大學生的共識。



四川省人大代表杜偉則表示，應從法律上維護青年人的合法權益。他建議，加強大學生就業法律指導，完善律師協會與高校對接機制，針對高校畢業生常態化開展就業法律培訓。借鑒其他地區經驗做法，推動出台符合四川特點的青年就業保障相關法律法規。

