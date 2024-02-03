臘月家政服務搜索同比增長416%

中評社北京2月3日電／據央視新聞報導，拂塵迎新過大年，滿滿的儀式感，在傳統習俗當中，今天（臘月二十四）是“掃房日”，大數據分析發現，不少人已經將大掃除排上了日程。



臘月以來，家政服務相關搜索量大幅攀升



大數據顯示，進入臘月以來，家政服務的相關搜索同比增長了416%，環比增長81%，其中，在廣東、山東、江蘇、浙江、河南地區的用戶搜索量最高。



家政類App成了熱門應用，大數據對近20個家政類App和小程序的活躍度進行了分析，這類軟件的使用流量與2023年同期相比增幅超過一倍（108.1%）。



全屋大掃除，擦玻璃等成為預約“大熱門”



數據顯示，全屋大掃除、擦玻璃、油煙機清洗等細分品類，成為春節前夕預約的“大熱門”。與日常保潔不同，臨近春節，消費者更注重深度保潔，其中，油煙機清洗環比上月增長了75%，而全屋大掃除的需求量更是環比增長超300%。每逢新年，“窗明幾淨”是每家每戶的標配。數據顯示，作為春節掃除的必做項目，擦玻璃的需求量環比上月提升2倍，更多用戶願意聘用攜帶專業工具的保潔員上門服務。



春節期間，清潔類家用電器熱銷



除了直接購買服務，很多人也選擇在春節期間購置用於打掃衛生的新家電。



數據顯示，進入臘月以來，智能掃地機器人的銷售額同比增長了60%以上。尤其在縣域農村市場，內衣清洗機、洗烘套裝等產品成交額同比增幅超10倍；壁掛洗衣機成交額同比增幅超8倍；擦地、擦窗機器人、洗碗機等產品的成交額同比增幅也在2倍以上。