北京發布新版節能方案

中評社北京2月3日電／據北京日報報導，近日，北京市發改委等部門發布《北京市進一步強化節能實施方案（2024年版）》。實施方案提出，黨政機關、國有企事業單位將帶頭採取更嚴格、更精細化的節能管理措施，持續帶頭加強辦公建築外觀照明管理，合理降低景觀照明強度，壓縮開啟時間。



副中心行政辦公區帶頭做表率



目前，本市第三產業和居民生活能耗合計占到全市能耗總量的四分之三左右。分領域來看，建築領域能耗約占二分之一，交通領域能耗約占五分之一，總體呈現出用能主體數量多、規模小、分布廣的能源消費特點。這也就意味著，本市的節能工作需要加強示範引導，動員全社會共同行動。



實施方案提出，要發揮黨政機關和國有企事業單位表率作用。據悉，黨政機關、國有企事業單位將帶頭採取更嚴格、更精細化的節能管理措施，實現冬夏高效用能；持續帶頭加強辦公建築外觀照明管理，合理降低景觀照明強度，壓縮開啟時間。



“方案新增了節約型公共機構創建和綠色低碳公共機構、公共機構能效領跑者遴選等3項公共機構領域措施。”市發改委相關負責人說。據悉，各類公共機構將按要求加強節能管理，針對不同用能區域需求、不同用能類別特點、不同用能設備設施性質，制定並實施“一區域一方案、一類別一措施、一設備一對策”的精細化、精準化節能管理措施。其中，副中心行政辦公區帶頭做好表率，各項措施率先達到規範要求。



同時，本市也將有序推進道路照明節能改造，推廣使用LED等高能效光源設備，科學合理控制路燈開啟時間，推進路燈智能分時分區控制。



公共建築合理控制室內溫度



節能是“第一能源”。實現碳達峰、碳中和目標，既需要能源結構的優化調整，又需要能源利用效率的持續提升。在目前化石能源仍占一次能源主體地位的情況下，節能意味著直接減少化石能源