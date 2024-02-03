核燃料領域專家李廣長被查

中評社北京2月3日電／據澎湃新聞報導，2月3日上午，中央紀委國家監委網站發布援引自中核集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息：中核集團科學技術委員會常委、高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中核集團紀檢監察組和河南省南陽市監委紀律審查和監察調查。



公開報導顯示，作為核燃料領域專家、研究員級高級工程師，李廣長長期在中核集團任職，曾任中核集團公司核燃料事業部主任等職務，後擔任了集團科學技術委員會常委、高級顧問。



據國資委網站2011年4月文章介紹，李廣長當時以中核集團核燃料事業部主任的身份參加了中國核工業集團公司與中國廣東核電集團長期核燃料組件、鈾濃縮服務供應及芯塊相關合同的簽字儀式。



2018年，李廣長以“研究員級高級工程師，中核集團科技委副主任”的頭銜，參與了《中國核能發展報告（2018）》中《核電燃料元件發展現狀和趨勢》一文的撰寫。



2023年4月，李廣長又以中核集團公司科技委高級顧問的身份參加了中核集團“青年英才”科研項目（中國原子能領域）技術驗收會。



中國核工業集團有限公司（簡稱中核集團）是經國務院批准組建、中央直接管理的國有重要骨幹企業，是國家核科技工業的主體、核能發展與核電建設的中堅、核技術應用的骨幹，擁有完整的核科技工業體系，肩負著國防建設和國民經濟與社會發展的雙重歷史使命。