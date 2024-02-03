廊坊市長：“五大工程”打造“誠信廊坊”

中評社北京2月3日電／據新華社報導，近年來，河北省廊坊市把建設誠實守信、遵約踐諾的信用環境作為優化營商環境、增強核心競爭力的關鍵舉措，加快構建信用體系框架，各項工作取得明顯成效。近日，廊坊市委副書記、市長劉媛就廊坊市社會信用體系建設情況接受新華社記者專訪。



創新工作機制 夯實信用建設基礎



劉媛說，社會信用體系建設是龐大的系統工程，涉及經濟社會各領域、各方面。廊坊市注重從頂層設計入手，完善體制機制，強化組織推動，保障各項工作任務順利實施。



劉媛說，廊坊市堅持信用建設全市“一盤棋”，成立市、縣兩級社會信用體系建設領導小組，市、縣主要領導分別掛帥，構建了上下聯動、協調推進的高效運轉管理體系。先後出台多項政策文件，對全市信用體系建設進行總體布局、科學統籌、系統安排、穩步推進。同時，將社會信用體系建設任務作為全市督查重點，實行清單化管理、台賬式推進，真招實措推動各項任務落地落實。



“廊坊市堅持把信用數據的采集、歸集、共享作為基礎性工作，加快信用信息系統數字化、智能化、智慧化建設，推動重點領域深度運用，搭建社會信用體系堅實底座。”劉媛說。



“廊坊市將信用信息共享平台建設納入智慧城市‘一網通辦’模塊一體規劃，建成集統一信用門戶、信用數據采集、信用獎懲、可視化分析等功能於一體的信用信息平台，為政府部門、社會公眾提供統一的公共信用信息服務。”劉媛說，廊坊市還通過物理歸集、接口調用等方式共享信用信息，將納稅、社會保險費和住房公積金繳納、進出口、水電氣、不動產、知識產權、科技研發等信息全量歸集共享，動態修訂全市信用信息目錄清單，形成了覆蓋各部門、各類經營主體的信用信息“一張網”。



深挖信用價值 賦能經營主體發展



“信用理應成為經營主體行穩致遠的‘壓艙石’和‘助推器’，以無形信用實現有形賦能，把企業的信用價值變現為群眾高度信賴、社會廣泛贊譽、政府重點扶持的品牌價值。”劉媛說。

