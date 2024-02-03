浙江溫州立法助推民營企業科技創新

中評社北京2月3日電／據新華社報導，溫州市十四屆人大四次會議2月1日表決通過《溫州市民營企業科技創新促進條例》，民營經濟重鎮溫州通過立法，優化民營企業科技創新環境，激發民營企業科技創新活力。



條例共六章33條，主要包括創新能級提升、創新要素集聚、創新平台建設、創新生態優化等四個方面，明確政府和科技主管部門以及其他有關部門、科協、行業協會等的工作職責。



創新能級提升方面，條例提出構建高能級創新體系，形成溫州國家自主創新示範區、環大羅山科創走廊、甌江實驗室、世界青年科學家峰會和大孵化集群等“一區一廊一室一會一集群”的創新格局。細化實施企業梯度培育工程，提升科技型民營企業占比，同時將研發相關指標納入招商引資項目評審評估，優化區域科技創新發展布局。



創新要素方面，圍繞民營企業在科技創新中的人才、土地、項目、資金等急難愁盼問題，條例提出支持民營企業根據國家、省有關企業職業技能等級認定要求，自主評價認定職業技能人才。發揮政府產業基金引導、放大作用，固化提升溫州“科創指數貸”運作模式，鼓勵擔保、保險等科技金融支持。



溫州的小微企業量大面廣，且大多聚集在傳統產業。條例著力推動民營企業科創平台建設，發揮科創平台引擎推動作用。支持民營企業設立內部研發機構，同時鼓勵企業組建創新聯合體、技術創新聯盟。通過引進、優化整合等方式推動設立新型研發機構，支持產業鏈主導民營企業聯合新型研發機構開展協同創新。



在創新生態優化方面，條例提出鼓勵技術轉移轉化機構和專業人員隊伍建設，支持民營企業創新產品的規模化應用，推動科技創新應用場景建設。同時，構建鼓勵創新、寬容失敗的科技創新容錯機制。



（來源：新華網）