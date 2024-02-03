拜登初選“走過場”　尋求連任“路不平”

中評社北京2月3日電／據新華網報導，2月3日，美國南卡羅來納州將舉行2024年總統選舉的首場民主黨正式黨內初選。美國媒體和專家認為，尋求連任的現任總統拜登目前在民主黨內地位穩固，初選對他而言基本只是“走過場”。從目前共和黨黨內選情看，拜登在11月大選時有可能再次同美國前總統、共和黨人特朗普對決，重現2020年大選的局面。輿論擔憂，這可能進一步加深美國政治極化和社會撕裂，並增加美國出現政治動蕩的風險。



競選連任挑戰不少



拜登去年4月正式宣布競選連任。他目前在黨內有兩位挑戰者，分別是國會眾議員迪安·菲利普斯和作家瑪麗安娜·威廉姆森。拜登在民調中支持率大幅領先這兩人。輿論普遍認為，拜登將再次成為民主黨總統候選人，但在競選連任之路上將面臨多重挑戰。



首先是拜登的支持率不高。美國2021年8月從阿富汗倉促撤軍後，公眾對拜登執政表現的負面評價上升。此外，拜登執政以來美國遭遇數十年來最高通脹，非法移民數量激增，加之最近“邊境危機”劇烈發酵，其支持率目前已跌破40%。美國政治學者戴維·阿克塞爾羅德認為，支持率低迷為拜登競選連任之路蒙上陰影。



其次是拜登正受到國會眾議院共和黨人發起的彈劾調查。美國輿論認為，雖然彈劾案不太可能讓拜登下台，甚至一定程度上還有利於他鞏固黨內支持、吸收更多政治捐款，但也必然會牽扯他的精力，並可能影響其個人形象。正如美國有線電視新聞網文章所說，這場紛爭將給拜登競選連任“帶來巨大壓力”。



拜登的對手還拿其年齡做文章。現年81歲的拜登是美國歷史上年齡最大的在任總統。菲利普斯就此評論，拜登“不可能以美國需要的方式履行總統職責”。拜登競選團隊則辯稱，年齡不是負擔而是優勢，代表著經驗和資質。

