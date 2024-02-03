安徽：多項安全生產專項整治行動展開

中評社北京2月3日電／據安徽日報報導，記者2月2日從省應急管理廳獲悉，近期，針對安全生產領域存在的突出問題，省安委辦部署開展多項安全生產專項整治行動，內容包含商業綜合體安全、消防安全、冬季災害防治等。



商業綜合體是人流密集場所，安全不容忽視。圍繞該領域的安全專項整治，我省印發《關於開展商業綜合體安全專項整治的緊急通知》，明確整治範圍、整治內容、責任分工，對商業綜合體的管道、鍋爐、排煙等設施設備開展全方位“體檢”，堅決消除各類安全隱患，進一步提高公眾預防一氧化碳中毒和用火用電用氣安全意識，有效防範事故發生。



圍繞消防安全方面，全省啟動消防安全大整治，從整治起始日至3月底，全面排查“九小場所”、多業態混合生產經營場所、人員密集場所等“三類場所”，集中整治占堵生命通道、封閉安全出口、違法違規施工作業等“三類問題”，推動壓實最末端防火責任，堅決遏制火災事故多發勢頭。同時，開展風險隱患大排查，各級各部門將派出工作組赴事故多發、安全生產基礎薄弱等重點地區，開展不少於一周的督導檢查，大排查期間發生的較大及典型事故一律掛牌督辦、提級調查。



全力做好冬季災害防範應對。近期，我省正強化低溫雨雪冰凍天氣應對，及時發布預警信息，對重大災害事故提早介入，提前轉移危險區域群眾；嚴密防控森林火災，做好冬春救助。



與此同時，安全生產治本攻堅行動全面啟動。自今年起，用3年時間，開展生產經營單位主要負責人安全教育培訓、重大事故隱患動態清零等“八大行動”，通過人防、技防等綜合措施，提升本質安全水平，固本強基推進高質量發展和高水平安全良性互動。



（來源：安徽日報）