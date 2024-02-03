鐵路部門提醒：購票不要“買短乘長”

中評社北京2月3日電／據南方日報報導，2月2日，春運進入了第八天，返鄉流、探親流、旅遊流等客流叠加，廣鐵集團當天發送旅客199.5萬人次，同比增長26.2%。



今年春運出行火爆，火車票也變得緊俏，有部分網友指出，有的火車票12306上顯示售罄，其他第三方平台卻顯示有票，爭議還上了熱搜。但其實進入第三方平台就可以看到，第三方平台其實提供的是所謂“智能化購票服務方案”，即無票情況下的解決方案，例如車內換座、站內換乘、買短乘長、買遠站票，雖然都並非直接點到點的出行方式，但也不失為一種解決辦法。



對此，鐵路部門建議，客流高峰期若無法買到直達車票，旅客可採用購買聯程票、通過分段乘車的方式滿足出行需求。鐵路12306將根據旅客出行需求和餘票情況，智能推薦有餘票的中轉換乘方案。鐵路部門目前已在120個主要車站設立站內中轉換乘便捷通道，安排車站工作人員做好引導服務，旅客無需出站即可進入候車室候車。



鐵路部門提醒，千萬不要“買短乘長”。為確保列車運行安全，鐵路車輛均有一定載客容量限制。對於安全、高速、平穩運行的高鐵列車來說，其對載客容量的限制要求更為嚴格。在客流高峰期，若大量購買短途車票的旅客到站後不下車，會造成車廂人數超員，嚴重影響正常運輸秩序，危及列車運行安全。



因此，鐵路部門會根據客流情況，決定是否辦理越站補票手續。按照《鐵路旅客運輸規程》規定，在有運輸能力的情況下列車為有需求的旅客辦理越站補票，如果列車沒有運輸能力，將停止辦理越站補票手續，並引導旅客按車票票面標明的車次、區段、座號乘車，防止因出現嚴重超員影響後續旅客乘車。如果旅客沒有按規定補票強行越站乘車，到站後鐵路部門將加收已乘區間應補票價50%的票款。鐵路部門呼籲廣大旅客不要“買短乘長”、越站乘車，共同維護良好旅行環境，以免造成損失。



至於無票情況下第三方平台可以“加價搶票”，某第三方平台解釋，平台向消費者提供的是火車票“代購”服務，而非“優先購票”服務。消費者購買的火車票助力包產品，實際是平台針對有迫切出行意願的客人提供多線路餘票監控、自動候補下單、監控到餘票後自動占位並聯繫用戶確認出行方案等智能代購票服務。



鐵路部門建議，旅客第一時間沒有搶到票，可以盡量使用12306候補功能，鐵路12306網站和APP今年春運前優化升級了候補購票功能，增加候補訂單和備選方案數量，擴大候補訂單兌現時間選擇範圍，臨時新增旅客列車席位優先配售給已提交候補訂單的旅客，進一步提高旅客候補購票成功率。每個用戶同時可以保有6個待兌現候補訂單，每個候補訂單最多可選擇3個乘車日期，總計添加不超過