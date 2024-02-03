今年國家醫療質量安全改進目標出爐

中評社北京2月3日電／據新華社報導，記者2日從國家衛生健康委瞭解到，國家衛生健康委近日印發2024年國家醫療質量安全改進目標和各專業2024年質控工作改進目標。其中，國家醫療質量安全改進目標涉及急性腦梗、腫瘤、醫療質量安全不良事件報告率等10個方向，質控工作改進目標涉及兒科及小兒外科、口腔醫學、康復醫學、罕見病等34個專業。



腦梗死在我國二級以上醫院住院患者疾病診斷數量中居於首位，也是導致我國居民死亡的前三位病種之一。提高急性腦梗死再灌注治療率有助於降低急性腦梗死患者的致殘率及死亡率，改善患者生活質量。急性腦梗死再灌注治療，是指對發病6小時內的急性腦梗死患者給予靜脈溶栓治療和（或）血管內治療。



根據2024年國家醫療質量安全改進目標，醫療機構應與院前急救系統建立高效連接，快速轉運，提升救治效率，同時在已有急性腦梗死患者急救方案及標準化操作流程基礎上，持續優化院內急救流程。不具備再灌注治療能力的醫療機構，要制定本機構急性腦梗死患者急救轉診方案及流程，盡可能完成“一小時急救圈”內轉診。



惡性腫瘤在我國位於居民死因排序首位。全面科學評估腫瘤患者病情，是腫瘤規範化治療的基礎。根據改進目標，醫療機構成立由醫務、病案、腫瘤、影像及其他臨床科室組成的專項工作小組，加強本機構腫瘤疾病診療規範化管理。重點加強非腫瘤專業臨床科室診療腫瘤疾病的管理，對腫瘤患者特別是初診患者，採取多學科協作診療。



據介紹，為加強醫療質量安全管理，持續提升醫療質量安全水平，從2021年起，國家衛生健康委連續3年組織制定《國家醫療質量安全改進目標》，指導行業以目標為導向科學精準開展醫療質量安全改進工作。



（來源：新華網）