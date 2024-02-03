2023年海關打私十大典型案例發布

中評社北京2月3日電／據新華社報導，全國海關緝私部門2023年打擊走私十大典型案例2日發布，走私對象種類主要涉及海南離島免稅“套代購”、瀕危物種、洋垃圾、農產品、毒品等。其中，走私案值最大的達到44.8億元。



據海關總署介紹，2023年，全國海關緝私部門深入開展“國門利劍2023”聯合行動，不斷深化反走私綜合治理，全年共立案偵辦走私犯罪案件4959起，案值886.1億元，打擊走私工作取得明顯成效。此次發布的部分案例如下：



海口、深圳、廣州等海關緝私局開展“HN2304”打擊海南離島免稅“套代購”走私集中收網行動，打掉涉案團夥。該團夥招攬社會人員從事“套代購”走私活動，利用“離島自提”“郵寄送達”等方式島外集貨後銷售牟利，案值1.3億元。



南寧海關緝私局持續開展打擊海產品走私專項行動，打掉涉案團夥。該團夥通過非設關地偷運、邊民互市渠道偽報貿易性質，將龍蝦、青蟹、花螺等海產品走私入境，案值31.9億元。



福州海關緝私局開展“6.30”走私柴油查緝收網行動。所打掉的涉案團夥通過海上偷運方式走私柴油入境，涉嫌走私柴油約7萬噸，案值5.5億元。



黃埔、拱北海關緝私局開展打擊偽報貿易性質走私專項行動，打掉涉案團夥。該團夥將本應以一般貿易進口的液晶屏等貨物偽報為加工貿易項下保稅貨物免稅進口，走私案值44.8億元；詐騙各類補貼累計1.2億元；騙取出口退稅6.3億元。



昆明海關緝私局在重點口岸組織開展打擊貨運渠道走私毒品“國門肅毒2023”專項行動，共破獲貨運渠道利用進出境大貨車車體夾藏及貨物藏匿走私毒品案件14起，繳獲毒品冰毒、海洛因124.4公斤。



海關總署有關負責人表示，2024年，全國海關將繼續保持打擊走私高壓態勢，深入開展“國門利劍2024”聯合行動，堅決捍衛國家安全穩定和經濟社會發展，為以高水平安全保障高質量發展做出應有貢獻。



（來源：新華網）